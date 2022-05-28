Байден освободил от пошлин украинскую сталь Байден на год освободил поставки стали с Украины от повышенных пошлин

Джо Байден / Фото Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон освобождает на год от пошлины 25% украинскую сталь и изделия, сделанные из данного металла, которые будут ввозить на американский рынок. Послабление охватит поставки с Украины и многих других стран согласно указу, который в 2018 году подписал экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

Я пришел к заключению приостановить тарифы, предусмотренные прокламацией 9705 в отношении импорта стали и стальных изделий с Украины сроком на один год, — сказано в постановлении Байдена.

Президент отметил, что в прошлом году на долю Украины пришлось менее 1% стального импорта США. Он сделал прогноз, что в условиях антироссийских санкций производство и поставки продукции из стали сократятся еще больше.

В то же время сталелитейная промышленности исторически важна для Украины. США и Украина заинтересованы в ее сохранении в качестве одной из экономических опор восстановления страны, — говорится в заявлении Байдена.

Ранее в Министерстве торговли США сообщили о временной отмене тарифов на экспорт украинской стали. В ведомстве подчеркнули, что сталелитейная промышленность Украины имеет уникальное значение для экономической мощи страны, а отказ от тарифов на экспорт поможет заводам продолжать нанимать работников и поддерживать отрасль.