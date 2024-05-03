Байден оскорбил ключевых партнеров в попытке задеть Россию и Китай NYT: слова Байдена о ксенофобии осложнят отношения США с Японией и Индией

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Отношения между США и Японией могут осложниться из-за обвинений в ксенофобии со стороны американского лидера Джо Байдена, сообщила газета New York Times. Глава государства заявил, что отказ принимать иммигрантов и ксенофобия подрывают экономику некоторых стран, к которым он отнес Россию, Китай, Индию и Японию.

В издании считают, что слова президента США могут разозлить и чиновников его администрации, которые потратили годы на «обхаживание» ключевых партнеров. К их числу относятся Индия и Япония.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что усилия администрации Байдена и Демократической партии в вопросах миграционной политики направлены на то, чтобы изменить баланс сил на предстоящих выборах главы государства. Он отметил, что сейчас при переписи населения учитываются все жители округа независимо от гражданства.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп до этого пообещал привлечь Национальную гвардию США к депортации нелегалов, если победит на грядущих выборах главы государства. По словам политика, если нацгвардия не справится с ситуацией с мигрантами внутри страны и на границе, он прибегнет к помощи других подразделений ВС США.