Байден ошибся, называя сроки перехода General Motors на электрокары Байден оговорился, называя срок перехода General Motors на электрокары «к 3035 году»

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Джо Байден

Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился. Это произошло в Калифорнии, когда он назвал срок перехода исключительно на электромобили крупнейшего автопроизводителя страны компании General Motors «к 3035 году». Оговорка прозвучала в эфире американских телеканалов, которые вели трансляцию.

Генеральный директор General Motors [Мэри] Барра подала иск на штат Калифорния, потому что у вас более высокий стандарт выбросов, чем в остальной части страны... Она позвонила мне и сказала, что они станут полностью электрическими к 3035 году, — произнес Байден.

Это был не единственный конфуз американского лидера на мероприятии. Ранее в той же речи Байден спутал гендиректора General Motors с судьей Верховного суда США Эми Кони Барретт, однако сразу поправился.

Компания General Motors еще в январе 2021 года озвучила планы о полном переходе на электромобили к 2035 году.

Ранее Джо Байден в ходе мероприятия, организованного по случаю индийского праздника Дивали, оговорился, когда поздравлял вице-президента страны Камалу Харрис с прошедшим днем рождения. Он назвал ее «великим президентом». Американский лидер также пошутил, что 58-летней Харрис «исполнилось 30 лет».