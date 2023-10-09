Байден организовал вечеринку во время ракетного обстрела Израиля

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден устроил барбекю на территории Белого дома для сотрудников резиденции и их семей. Мероприятие провели во время обострения палестино-израильского конфликта, сообщил пресс-пул американского лидера.

Президент и первая леди устроили барбекю для сотрудников резиденции и их семей, — отметил репортер.

По данным журналистов, гостей мероприятия развлекали живой музыкой. Звуки было слышно издалека.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выразила обеспокоенность миграционной политикой Байдена. По ее словам, США могут повторить судьбу Израиля, потому что администрация президента не справляется с притоком нелегальных мигрантов. Политик заявила, что это тревожный знак.

Накануне администрация Соединенных Штатов передала первую партию военной помощи Армии обороны Израиля. Также Байден пообещал в ближайшие дни направить еще один пакет поддержки. В заявлении Белого дома говорится, что Вашингтон не оставит Тель-Авив «перед лицом беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС». В Пентагоне тоже собираются помочь Израилю. По словам представителей ведомства, Тель-Авив получит дополнительное военное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы различного типа.