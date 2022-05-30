Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет отправлять Украине ракетные системы HIMARS. С их помощью могли быть нанесены удары по территории России, передаёт Reuters.

Соединенные Штаты не будут отправлять Украине ракетные системы, которые могут достичь России, заявил Байден.

21 мая президент США подписал законопроект, согласно которому Киеву направят военную, экономическую и гуманитарную помощь. Документ подразумевает и ряд ассигнований, связанных напрямую или косвенно с ситуацией на Украине. Белый дом увеличил сумму поддержки до $40 млн, хотя изначально Байден запрашивал $33 млн.

Позднее телеканал CNN сообщил, что американские военные могут объявить о новых поставках оружия Украине, включающих реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Advanced Rocket System), которые способны наносить удары на расстоянии до 300 км. 