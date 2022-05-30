США отказали Киеву в ракетных системах, способных наносить удары по России

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Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет отправлять Украине ракетные системы HIMARS. С их помощью могли быть нанесены удары по территории России, передаёт Reuters.

Соединенные Штаты не будут отправлять Украине ракетные системы, которые могут достичь России, — заявил Байден.

21 мая президент США подписал законопроект, согласно которому Киеву направят военную, экономическую и гуманитарную помощь. Документ подразумевает и ряд ассигнований, связанных напрямую или косвенно с ситуацией на Украине. Белый дом увеличил сумму поддержки до $40 млн, хотя изначально Байден запрашивал $33 млн.

Позднее телеканал CNN сообщил, что американские военные могут объявить о новых поставках оружия Украине, включающих реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Advanced Rocket System), которые способны наносить удары на расстоянии до 300 км.