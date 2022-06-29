Байден опозорился перед королевской семьей в Испании Байден нарушил королевский этикет в Мадриде

Фото: Thorton/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Фелипп и королева Летисия, президент США Джо Байден и первая леди США Джилл Байден

Президент США Джо Байден опозорился перед королевской семьей во время саммита НАТО в Мадриде. Американский лидер, нарушив нормы этикета, сначала поздоровался с королевой Летисией, вместо того чтобы пожать руку королю Филиппу VI. На общей фотографии Байден и вовсе решил приобнять монархиню.

Газета Le Razon пишет, что первая леди США Джилл Байден также нарушила этикет. На встречу с королевской семьей она прибыла с опозданием и забыла снять солнцезащитные очки.

Чета Байден не в первый раз нарушает этикет. Так, в 2021 году супруги приехали на саммит G7 позднее королевы Великобритании Елизаветы II.

28 июня в Мадриде начался саммит НАТО. На нем страны — члены Альянса намерены принять новую стратегию до 2030 года, в которой Россия будет обозначена как «непосредственная угроза коллективной безопасности».