Байден перепутал Россию с Китаем Джо Байден перепутал Россию и Китай во время рассказа о Си Цзиньпине

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден перепутал Россию и Китай в ходе выступления на зимней встрече Ежегодной национальной ассоциации губернаторов, которая проходила в Вашингтоне с 20 по 25 февраля. Американский лидер рассказал о времени, проведенном с председателем КНР, и добавил, что «было ясно, что он возглавит Россию». Соответствующе видео опубликовал телеканал Sky News Australia на своем YouTube-канале.

Я много времени провел с Си Цзиньпином. Это тот, с которым у меня полно разногласий. И когда я был вице-президентом, а президентом был... Мой президент сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию... Китай, — сказал президент.

Байден добавил, что познакомился с Си Цзиньпином по поручению тогдашнего президента США. Американский лидер рассказал, что прошел с ним 27 тысяч километров по территории Соединенных Штатов и Китая.

Бывший лидер США Дональд Трамп ранее заявил, что администрация Белого дома во главе с президентом США Джо Байденом может нанести стране большой ущерб в течение девяти месяцев, оставшихся до выборов главы государства. Политик обосновал это тем, что нынешний президент страны Байден некомпетентен.