Байден оконфузился на Генассамблее ООН Байден врезался в флаг Бразилии и не пожал руку да Силва на Генассамблее ООН

Фото: Ricardo Stuckert/Brazil Presiden/Global Look Press

Президент США Джо Байден оконфузился во время совместного выступления с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях сессии Генассамблеи ООН, пишет Daily Mail. Американский лидер сначала врезался во флаг Бразилии, а потом забыл про дипломатический жест в виде рукопожатия.

Неловкие ситуации продолжили преследовать президента и после начала выступления, говорится в материале. Прослушав речь да Силвы, Байден не смог разобраться с собственной гарнитурой, а потом уронил наушник. Затем президент заявил об «экономическом видении восстановления экономики посередине и снизу вверх».

Президент произнес бессвязную речь о своем «экономическом видении перестройки нашей экономики с середины и снизу вверх, а не сверху вниз», в то время как Лула наблюдал за происходящим со своего правого фланга, — говорится в статье издания.

Ранее Байден оказался в неловкой ситуации во время пресс-конференции во вьетнамском Ханое. Он запутался в порядке поступления вопросов от журналистов и не сумел разобраться в шпаргалках.

В зале раздался смех, после чего американский президент обратился за помощью к ассистентам. Он напомнил им, что ожидал от журналистов всего пять вопросов.