Байден ограничит проект, толкающий мир к «климатической катастрофе» AP: Байден ограничит масштабный проект по бурению нефтяных скважин на Аляске

Фото: IMAGO/Pool via CNP /MediaPunch/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден хочет ограничить крупный проект по бурению нефтяных скважин в штате Аляска. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в американской администрации. Объявление может быть сделано уже в воскресенье, 12 марта (13 марта по московскому времени)

Президент США Джо Байден предотвратит или ограничит бурение нефти на 16 миллионах акров (6,5 млн гектаров) на Аляске и в Северном Ледовитом океане, заявил в воскресенье представитель администрации, — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, Белый дом намерен объявить о плане, состоящем из двух частей. Первая подразумевает запрет на бурение на 3 млн акров (1,2 млн гектара) Северного Ледовитого океана и закрытие остальных федеральных вод от разведки нефти.

Вторая часть плана предусматривает разработку новых правил ведения деятельности для более чем 13 млн акров (5,3 млн гектара) на территории, известной как Национальный нефтяной резерв — Аляска.

Ранее сообщалось, что администрация США решила санкционировать разработку нефти на северо-западе Аляски. Бурение должны были развернуть на месторождении Уиллоу. Его запасы оцениваются в 600 млн баррелей. При этом против выступили защитники природы. По их словам, разработка месторождения приведет к выбросам в атмосферу 280 млн тонн парниковых газов, что еще подтолкнет мир к климатической катастрофе.