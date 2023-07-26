Байден оговорился, заявив о 100 жертвах пандемии COVID-19 в США

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ошибочно заявил, что жертвами пандемии COVID-19 в стране стали более 100 американцев, пишет РИА Новости. Представители Белого дома после публикации расшифровки его речи указали, что американский лидер допустил ошибку, озвучивая цифру.

Нас не покидает ощущение потери после пандемии: более 100 человек мертвы. Это 100 пустых стульев вокруг кухонных столов, — заявил глава Белого дома, выступая с заявлением о расширении доступа к услугам по поддержанию ментального здоровья.

В опубликованном тексте президента дважды зачеркнуто число «100», которое озвучил Байден, а в скобках указан «один миллион» — цифра, соответствующая статистке смертности по США.

Ранее американский лидер, присутствовавший на саммите НАТО в Вильнюсе, запутался в количестве членов Североатлантического альянса и не смог назвать их точное число. Байден несколько раз называл приблизительные числа, но озвучить верное ему не удалось.

Как считает экс-врач 45-го президента США Дональда Трампа Ронни Джексон, нынешний американский руководитель может страдать от психического расстройства. Однако Белый дом тщательно скрывает правду о его состоянии.