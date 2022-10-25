Байден оговорился, поздравляя вице-президента Харрис Байден по ошибке назвал вице-президента США Харрис «великим президентом»

Фото: Yuri Gripas/Global Look Press

Вице-президент США Камала Харрис, президент США Джо Байден, первая леди доктор Джилл Байден

Глава США Джо Байден в ходе мероприятия, организованного по случаю индийского праздника Дивали, оговорился, когда поздравлял вице-президента страны Камалу Харрис с прошедшим днем рождения. Он назвал ее «великим президентом», передает телеканал Fox News. Американский лидер также пошутил, что 58-летней Харрис «исполнилось 30 лет».

С днем рождения, великий президент, — сказал Байден.

Байден стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории — в этом году ему исполняется 80 лет. Он регулярно оказывается в неловких ситуациях, комментируя которые, оппоненты американского лидера ссылаются на его возраст и возможные проблемы со здоровьем.

Накануне Байден в беседе с MSNBC заявил, что американцы вправе беспокоиться за его здоровье перед следующими выборами. На вопрос журналиста о том, должны ли граждане голосовать за него, учитывая возраст и возможные проблемы со здоровьем, глава государства ответил, что избиратели имеют право на беспокойство в отношении людей его возраста.

Ранее на американского президента обрушился с критикой ведущий Fox News Шон Хэннити, усомнившийся в его психическом здоровье. Журналист заявил, что глава государства не управляет страной самостоятельно, и назвал его «когнитивно страдающим президентом». Хэннити отметил, что многочисленные оплошности Байдена говорят о нестабильности его ментального здоровья.