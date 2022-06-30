Байден захотел защитить украинцев от их же самих Байден: Вашингтон будет поддерживать Украину, пока она не победит сама себя

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден оконфузился во время выступления по окончании саммита НАТО в Мадриде. Американский лидер перепутал Россию и Украину, заверив публику в том, что Вашингтон будет поддерживать украинцев до тех пор, пока они не победят сами себя.

Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется, чтобы убедиться, что ее не победит Украина, то есть что ее не победит Россия, — заявил Байден.

Ранее глава Белого дома «переволновался» и перепутал Швецию с нейтральной Швейцарией, говоря о расширении НАТО. В ходе выступления по итогам саммита, проходившего с 27 по 30 июня, он сообщил о недавних телефонных переговорах с лидерами Финляндии и Швеции по поводу вступления в Североатлантический альянс.

Саммит прошел не без казусов. Так, Байден смутил президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, «не заметив» его. Южнокорейский лидер сделал шаг навстречу приближавшемуся коллеге из США, чтобы его поприветствовать. Но хозяин Белого дома прошел мимо и почтил своим вниманием президента Болгарии Румена Радева.