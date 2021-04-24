Байден официально признал геноцид армян

https://static.news.ru/photo/6f4ee41c-a518-11eb-a30f-96000091f725_660.jpg Фото: wikipedia.org

Президент США Джо Байден признал, что события начала XX века в Османской империи были «геноцидом армян». Об этом говорится в его письменном заявлении.

Предшественники американского лидера на посту главы государства избегали использования этого термина.

Каждый год в этот день мы вспоминаем всех тех, кто погиб в результате геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний, — говорится в заявлении.

Байден отметил, что «начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в рамках кампании по истреблению».

Он подчеркнул, в США чтут память жертв Meds Yeghern (в переводе с армянского «великое злодеяние»), чтобы произошедшее никогда не было забыто.

Ранее NEWS.ru писал, что намерение Байдена признать события 1915 года в Османской империи геноцидом может всерьёз подорвать и без того непростые отношения между Турцией и США. Соответствующие сигналы исходили от турецких официальных лиц, разочарованных появившейся в американской прессе новостью, что глава Белого дома может выступить с речью, где прозвучит близкое к официальной позиции Армении определение.

По их словам, это может обесценить и мирные усилия на Южном Кавказе. В экспертной среде допускают: возможный шаг Байдена продиктован общим контекстом ухудшившихся отношений США и Турции.