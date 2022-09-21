Байден официально предложил кандидатуру Линн Трейси на роль посла США в РФ

Фото: Manfred Vollmer/Global Look Press

Президент США Джо Байден официально предложил на роль посла в РФ Линн Трейси. Сейчас она возглавляет американскую дипмиссию в Армении. Сообщение о ее предстоящем назначении опубликовано на сайте Белого дома.

Она является лауреатом премии Госдепартамента за выдающиеся заслуги, премии госсекретаря за героизм и президентской премии за заслуги перед президентом. Она знает русский язык, — сказано в публикации.

Кандидатура Линн Трейси на пост посла США в РФ была названа еще 13 сентября. Дипломат уже работала в Москве заместителем посла в 2014 — 2017 годах.

Линн Трейси родилась в городе Барбертон, получила степень бакалавра по исследованию Советского Союза в Университете Джорджии (1986), диплом юриста в Университете Акрона (1994). С 1987 по 1990 годы проживала в Москве и знает русский язык. На службе в Госдепе находится с 1994 года. Работала в Пакистане, Казахстане, Киргизии, Грузии, Туркменистане. С февраля 2019 года является послом США в Армении.

Ранее сообщалось, что биография Линн Трейси все еще размещена на сайте посольства США в Армении, но хозяйка здания на Американском проспекте в Ереване уже пакует чемоданы, чтобы переезжать в Москву.