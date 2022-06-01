Байден официально объявил о поставках РСЗО HIMARS Украине Байден объявил о поставках РСЗО HIMARS в рамках военной помощи Украине

Фото: US Army

Реактивная система залпового огня

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, сообщила пресс-служба Белого дома. Она включает реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и снаряды к ним.

Этот новый пакет вооружит их новыми возможностями и передовым вооружением, в том числе РСЗО HIMARS с боеприпасами, для защиты своей территории от российского наступления. Мы продолжаем лидировать в мире в предоставлении исторической помощи для поддержки борьбы Украины за свободу, — говорится в заявлении.

Байден добавил, что благодаря дополнительному финансированию для Украины, принятому при подавляющей двухпартийной поддержке в Конгрессе США, Соединенные Штаты смогут продолжать поставлять ВСУ больше оружия, которое они так эффективно используют для отражения атак российских вооруженных сил.

Ожидается, что Киев будет использовать новое вооружение для обстрела российских позиций. Газета ранее писала, что в Белом доме все же беспокоятся о последствиях инициативы, ведь в случае получения Украиной этого вооружения риск эскалации конфликта значительно увеличится. В США опасаются, что новые РСЗО, вероятно, будут использоваться для ведения огня по территории России.