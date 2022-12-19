NYP: Байден одним высказыванием оскорбил целую нацию NYP: Байден оскорбил ирландцев одним высказыванием

Фото: Saquan Stimpson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден допустил оскорбительное для ирландцев высказывание во время выступления в штате Делавэр. К конфузу привела очередная оговорка Байдена, перепутавшего отца и деда супруги, сообщает New York Post.

Американский лидер был участником встречи, посвященной пособиям для ветеранов, и поприветствовал 102-летнего участника Второй мировой войны «неожиданным образом» .

Может, я и ирландец, но не дурак. Я женился на дочери Доминика Джакоппы. Значит, во мне есть немного итальянского, понимаете? — сказал хозяин Белого дома.

Издание подчеркивает, что участники встречи выслушали комментарий Байдена с «озадаченным молчанием», на критику он нарвался в соцсетях.

Так, журналистка Мэри Маргарет Олохан назвала слова президента «преступлением на почве ненависти». Репортер Washington Examiner Джерри Данливи заявил про «обычные олдскульные антиирландские стереотипы». Также Байдену напомнили, что Доминик Джакоппа на самом деле был дедушкой его жены Джилл, а не отцом.

Ране Байден допустил оговорку, когда сообщил во время саммита в Саудовской Аравии, что чтит «эгоизм» американских солдат на Ближнем Востоке. Вероятно, глава Белого дома спутал два похожих слова — selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).