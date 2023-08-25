«Отличный парень»: Байден оценил тюремное фото Трампа Байден назвал Трампа симпатичным парнем, оценивая его фото в тюрьме

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден, оценивая снимок бывшего главы государства Дональда Трампа, сделанный в тюрьме округа Фултон, назвал его «симпатичным парнем», передает РИА Новости. О том, что Трамп сдался в пенитенциарное учреждение в рамках возбужденного против него дела, стало известно накануне. По словам американского лидера, снимок Трампа он видел по телевизору.

Я видел снимок по телевизору. Симпатичный парень, отличный парень, — заявил Байден, отвечая на просьбу прокомментировать изображение Трампа.

Ранее сообщалось, что бывший американский президент был взят под арест в тюрьме округа Фултон, куда он прибыл, чтобы сдаться властям в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Арест был формальным и занял около 20 минут, после чего Трампа на период рассмотрения дела в суде освободили под залог в $200 тысяч. Во время оформления «заключения» политика взвесили, измерили ему рост и сфотографировали. Данные были опубликованы на сайте тюрьмы округа Фултон. Таким образом, Трамп стал первым главой США, у которого имеется подобный снимок.

Сам республиканец назвал произошедшее «пародией на правосудие». По словам Трампа, он не сделал ничего дурного, а все возбужденные против него уголовные дела являются «вмешательством в выборы».