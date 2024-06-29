Байден оценил свою работу на посту президента США Байден заявил, что уверенно справляется со своей работой

Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Американский лидер Джо Байден на мероприятии по сбору средств на свою кампанию в Нью-Йорке отметил, что уверенно справляется со своей работой. По его словам, которые цитирует пресс-пул Белого дома, экс-президент Соединенных Штатов является «подлинной угрозой стране».

Я бы не выдвигался вновь, если бы не верил всем сердцем и душой в то, что я могу делать свою работу. Если честно, ставки слишком высоки, Дональд Трамп — подлинная угроза нашей стране, — заявил Байден.

Ранее Bloomberg сообщил, что доноры Демократической партии, помощники и законодатели несколько часов обсуждали фиаско президента США Джо Байдена на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом. По данным агентства, истеблишмент пришел к выводу, что необходимо сменить кандидата от демократов на пост главы государства.

В числе претендентов на смену Байдену прозвучали имена вице-президента США Камалы Харрис, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер. Авторы Boomberg подчеркнули, что после дебатов Дональд Трамп стал основным кандидатом на президентское кресло, что, естественно, не устраивает противоборствующую демократическую сторону.