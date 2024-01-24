Байден оценил шансы Трампа на выдвижение от республиканцев на выборах Байден назвал Трампа будущим кандидатом в президенты США от республиканцев

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Президент США Джо Байден

Бывший президент США Дональд Трамп будет выдвинут в качестве основного кандидата на пост главы государства от Республиканской партии на грядущих выборах, заявил действующий президент США Джо Байден. По его словам, которые приводит ТАСС, об этом свидетельствуют результаты праймериз, прошедших в штате Нью-Гэмпшир. Байден подчеркнул, что на выборах 2024 года ставки будут высоки как никогда.

Теперь ясно, что Дональд Трамп будет кандидатом в президенты от республиканцев, — говорится в заявлении Байдена, распространенном его предвыборным штабом.

Отмечается, что члены штаба Байдена также высоко оценивают вероятность выдвижения Трампа в качестве основного кандидата от Республиканской партии. По словам руководителя избирательной кампании действующего главы государства Джулии Чавес Родригес, экс-президент «практически гарантировал» себе выдвижение по результатам последних праймериз. Родригес считает, что политические лозунги и идеи политика уже полностью захватили Республиканскую партию.

Ранее Трамп объявил о своей победе на праймериз республиканцев в штате Нью-Гэмпшир. Его конкурент Никки Хейли, занимавшая должность постпреда США в ООН, уже поздравила политика, признав, что Трамп заслужил победу. При этом она подчеркнула, что пока не планирует выходить из предвыборной гонки.