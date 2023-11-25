Байден оценил шансы на продление паузы в боевых действиях в секторе Газа Байден: есть реальные шансы на продление паузы в боевых действиях в секторе Газа

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Шансы на продление паузы в боевых действиях в секторе Газа существуют, заявил президент США Джо Байден. По его словам, которые цитирует ТАСС, вероятность нового соглашения на этот счет довольно высока.

Считаю, что есть реальные шансы, — сказал Байден.

Ранее Израиль освободил 39 палестинских заключенных по договоренности с палестинским движением ХАМАС. Среди них 24 женщины. Также в Израиль уже прибыли 12 освобожденных в секторе Газа заложников из Таиланда. Они направляются в медицинский центр «Шамир». Еще 13 бывших пленников направляются к КПП «Керем — Шалом», чтобы пересечь границу.

Ранее официально вступило в силу четырехдневное перемирие, заключенное между Армией обороны Израиля и движением ХАМАС. Палестинская сторона пообещала передать Израилю группу заложников, предполагается обмен 50 израильтян на 150 палестинских заключенных, большинство из которых — женщины и дети. Также объявленное перемирие позволит передать гуманитарную помощь жителям сектора Газа. Ожидается, что каждый день на территорию анклава будут прибывать по меньшей мере 200 грузовиков с гуманитарным грузом и четыре грузовика с топливом и бытовым газом. При этом подразделения ЦАХАЛ остаются на своих позициях.