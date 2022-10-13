Байден оценил результаты голосования за резолюцию ГА ООН по Украине Байден назвал резолюцию ГА ООН демонстрацией отношения мира к действиям РФ на Украине

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что принятая резолюция Генассамблеи ООН по Украине является демонстрацией того, что «мир как никогда един в неприятии действий России», передает РИА Новости. Он добавил, что мир послал недвусмысленный сигнал о том, что Россия не может стереть с карты суверенное государство. Американский лидер отметил, что Россия не может силой менять границы.

Мир послал недвусмысленный сигнал в ответ: Россия не может стереть с карты суверенное государство. Россия не может силой менять границы. Россия не может захватить территорию другой страны и объявить ее своей, — сказал Байден.

По его словам, Украина имеет те же права, что и любое другое суверенное государство. Президент США рассказал о решимости мира привлечь Россию к ответу.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя ранее назвал провокационной резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) против признания референдумов, которые прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Он добавил, что данный шаг подорвет любые усилия разрешить украинский кризис. Он добавил, что резолюция полностью игнорирует факты явки на референдумах, а также процент голосов и признание процесса иностранными наблюдателями.