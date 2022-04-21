Reuters: Байден запретит связанным с Россией судам заходить в порты США

Американский лидер Джо Байден объявит о запрете связанным с Россией судам заходить в порты США, пишет агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника. По информации Белого дома, на 16:45 мск у президента запланировано выступление с речью, касающейся России и Украины.

Агентство Reuters сообщило в начале марта, что подобный запрет находится на рассмотрении Белого дома.

Также в ходе запланированной на 21 апреля речи Байден объявит о выделении дополнительной военной помощи Украине в размере $800 млн. 13 апреля США объявили об очередном пакете военной помощи на $800 млн, согласно которому Киев получит десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортёров, вертолёты Ми-17 российского производства.

В начале апреля Евросоюз ввёл очередные санкции против России из-за событий на Украине. В частности, ограничительные меры включают запрет для судов под российским флагом заходить в порты ЕС. Ограничение касается непосредственно российских судов, а также кораблей, управляемых российскими операторами. Позже эстонские, болгарские, румынские, итальянские власти запретили судам РФ заходить в их морские гавани. Исключение будет сделано только для кораблей, терпящих бедствие.

Также ограничения не будут распространяться на суда, которые везут в ЕС такие товары и ресурсы, как «газ, нефть и нефтепродукты, титан, алюминий, медь, никель, палладий, железную руду, некоторые химпродукты, несанкционные фармацевтические товары, продовольствие, сельхозпродукцию, удобрения, ядерное топливо и оборудование для АЭС, уголь и другие виды ископаемого топлива».