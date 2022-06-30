Байден «объявил» о вступлении Швейцарии в НАТО Байден по ошибке объявил о вступлении Швейцарии в НАТО вместо Швеции

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления на пресс-конференции по итогам саммита НАТО допустил оговорку, перепутав Швецию с нейтральной Швейцарией, говоря о расширении Альянса, пишет РИА Новости. При этом он сразу исправил свою ошибку и объяснил произошедшее своим волнением.

Глава Швейцарии. Швейцарии, мой Бог, я разволновался из-за расширения НАТО. Швеции, — поправился Байден.

В своей речи он сообщил о недавних телефонных переговорах с лидерами Финляндии и Швеции по поводу вступления в Североатлантический альянс.

На самом саммите НАТО Байден также попал впросак. Он порядком смутил президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, «не заметив» его. Трансляцию неловкого момента с американским лидером опубликовал телеканал Yonhap News TV.

Руководство НАТО подпишет протокол о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс в следующий вторник, 5 июля, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Решение пригласить эти страны в Блок было принято 29 июня в ходе саммита.