Байден объявил о стихийном бедствии в Луизиане из-за урагана «Ида»

Ураган «Ида» продолжает бушевать в американском штате Луизиана. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии и распорядился предоставить пострадавшим федеральную помощь. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Помощь от государства предусматривает предоставление грантов на временное жильё и ремонт домов, недорогие кредиты для покрытия потерь незастрахованного имущества и другие программы поддержки частных лиц и владельцев бизнеса.

Ураган привёл к масштабным отключениям электричества в Луизиане. Без света в общей сложности остались свыше 900 тысяч жителей штата, в том числе население самого густонаселённого города — Нового Орлеана. В районе южного побережья объявлена угроза наводнения, сообщает Axios.

Ранее сообщалось, что жертвой урагана стал один житель Луизианы. Он получил смертельную травму в результате падения на него дерева.