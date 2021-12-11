Байден объявил о стихийном бедствии в Кентукки из-за последствия торнадо

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Кентукки из-за последствий сильных торнадо и бурь. Он также приказал оказать властям штата федеральную помощь по восстановлению разрушенной инфраструктуры и поддержке граждан, говорится в заявлении Белого дома

Сегодня президент Джозеф Р. Байден-младший объявил о наличии масштабного бедствия в Содружестве Кентукки и приказал оказать федеральную помощь в дополнение к операциям по восстановлению, проводимым властями штата и местными властями в районах, пострадавших от сильных бурь, шквального ветра, наводнений и торнадо, начиная с 10 декабря 2021 года, — сообщил Белый дом.

Федеральная помощь включает в себя программы и по восстановлению предприятий и поддержки граждан после стихийных бедствий, в том числе гранты на временное жильё и выдачу кредитов с низкими процентами для возмещения утраченного имущества.

Накануне Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Кентукки.

Ранее сообщалось, что ураганы и торнадо обрушились на целый ряд американских штатов, включая Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Больше всего жертв было зарегистрировано в Кентукки. Самый сильный удар стихии был нанесён по городу Мэйфилд на западе штата, где была разрушена фабрика по производству свечей.