Байден объявил о стихийном бедствии в Кентукки из-за последствия торнадо
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
08:44, 13 декабря 2021
Ущерб от торнадо в Западном КентуккиФото: TANNEN MAURY/EPA/ТАСС
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Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Кентукки из-за последствий сильных торнадо и бурь. Он также приказал оказать властям штата федеральную помощь по восстановлению разрушенной инфраструктуры и поддержке граждан, говорится в заявлении Белого дома
Сегодня президент Джозеф Р. Байден-младший объявил о наличии масштабного бедствия в Содружестве Кентукки и приказал оказать федеральную помощь в дополнение к операциям по восстановлению, проводимым властями штата и местными властями в районах, пострадавших от сильных бурь, шквального ветра, наводнений и торнадо, начиная с 10 декабря 2021 года, — сообщил Белый дом.
Федеральная помощь включает в себя программы и по восстановлению предприятий и поддержки граждан после стихийных бедствий, в том числе гранты на временное жильё и выдачу кредитов с низкими процентами для возмещения утраченного имущества.
Накануне Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Кентукки.
Ранее сообщалось, что ураганы и торнадо обрушились на целый ряд американских штатов, включая Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Больше всего жертв было зарегистрировано в Кентукки. Самый сильный удар стихии был нанесён по городу Мэйфилд на западе штата, где была разрушена фабрика по производству свечей.
Губернатор штата Энди Бешир заявил, что, вероятно, погибли более 100 человек. По его словам, серия торнадо была самой разрушительной в истории штата.