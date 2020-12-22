Байден объявил о новых назначениях в своей администрации

https://static.news.ru/photo/eb5202da-448b-11eb-90f2-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Transition TV via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Избранный президент США Джо Байден объявил о назначениях на ряд должностей в своей администрации.

Рон Клайн займёт пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома, его старшим советником станет Элизабет Уилкинс, ранее являвшаяся сотрудницей избирательного штаба Байдена. На должность заместителя главы аппарата сотрудников Белого дома назначен Брюс Рид, ранее занимавший пост помощника и советника избранного президента.

Спичрайтером Байдена станет Винай Редди, занимавший аналогичную должность, когда Байден занимал пост вице-президента США, сообщает ТАСС. За административные вопросы будет отвечать Энн Филипик, за планирование — Райан Монтой.

Выборы в США состоялись 3 ноября, и, по данным большинства американских СМИ, кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал большее число голосов, победив своего конкурента — действующего президента Дональда Трампа. 14 декабря коллегия выборщиков также отдала победу Байдену. Теперь результаты выборов 6 января 2021 года должен утвердить конгресс. А на 20 января запланирована инаугурация нового президента. Дональд Трамп заявил, что не покинет Белый дом в этот день.

Как сообщал NEWS.ru, избранный президент США Джо Байден вакцинировался от коронавируса препаратом компании Pfizer в прямом эфире, трансляцию вели все центральные американские телеканалы.