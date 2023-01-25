Байден объявил о «НАТОлизации» Финляндии

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления перед журналистами в Белом доме объявил о «НАТОлизации» Финляндии. По его словам, такая ситуация не оправдывает ожидания руководства России. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

Вы можете вспомнить, некоторое время назад, когда меня спросили об ожиданиях, я сказал: дайте знать Путину, что он рассчитывал «финляндизировать» Европу, а получает «НАТОлизацию» Финляндии, — этого он никогда не планировал, — сказал Байден.

Также в ходе выступления Байден заявил, что новый пакет помощи Киеву «поможет противостоять украинской агрессии <...> которая происходит из-за России».

Кроме того, в своей речи президент США не справился с должностью министра обороны страны и назвал его просто «министром армии».

Финляндия и Швеция в настоящее время находятся в процессе ратификации заявок на вступление в Североатлантический альянс. Их членство одобрили 28 стран из 30. Исключение составили Турция и Венгрия.

25 января Джо Байден объявил об отправке Украине 31 танка M1 Abrams. По словам главы Белого дома, военная помощь будет сопровождаться поставками вооружения из других стран. Он отметил, что России не стоит опасаться угрозы наступления из-за передачи ВСУ тяжелой бронетехники.

Общий объем нового пакета военной помощи США Украине таким образом составит $400 млн. При этом общий совокупный доход помощи Киеву с момента начала работы администрации президента Байдена достиг $27,8 млрд, а с 2014 года — $29,9 млрд.