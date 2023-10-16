Байден объяснил, зачем США помогают Украине Байден: США помогают Украине, потому что не хотят быть втянуты в войну в Европе

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Поддерживая Украину Соединенные Штаты стремятся избежать вовлечения в конфликты в Европе, заявил президент США Джо Байден в интервью телекомпании CBS. Глава Белого дома отметил, что его главной целью было предотвращение оккупации независимой страны.

Знаете ли вы о крупных конфликтах в Европе, в которые мы бы не оказались втянуты? Мы не хотим, чтобы это произошло. Мы хотим убедиться, что эти демократии устойчивы. И Украина играет в этом ключевую роль, — подчеркнул Джо Байден.

Недавно помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом собирается запросить у Конгресса США более $2 млрд на помощь Украине, Израилю и на другие нужды. По его словам, пока у Вашингтона есть возможность продолжать поставки Киеву всего необходимого, в том числе критически важных боеприпасов.

Ранее экс-председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявлял, что контрнаступление украинских войск не поможет Киеву вернуть потерянные территории, так как выбить подразделения ВС России уже не удастся. Кроме того, он называл США, Россию и Китай ключевыми игроками в формирующемся многополярном мире, хотя в течение короткого периода времени после падения Берлинской стены в 1989 году именно Соединенные Штаты были единственной сверхдержавой.