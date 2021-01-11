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Байден объяснил выдвижение бывшего посла США в РФ на пост директора ЦРУ

18:16, 11 января 2021
Джо Байден Джо Байден Фото: Biden Transition TV via CNP /Med/Global look Press

Избранный президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден подтвердил, что намерен назначить на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) бывшего посла США в России Уильяма Бёрнса.

Я прошу Билла Бёрнса возглавить ЦРУ, потому что ему приходилось разбираться с острейшими глобальными вызовами, с которыми мы сталкиваемся. Будучи легендарным дипломатом, он подходил к решению сложных вопросов с честностью, прямотой и компетентностью. В таком же духе он будет руководить ЦРУ, — написал Байден в Twitter.

Бёрнс работал американским послом в России в период с 2005 по 2008 год. В 2014 году он завершил 33-летнюю карьеру в дипломатическом корпусе, в настоящее время руководит Фондом Карнеги. 11 января на сайте переходной команды Байдена появилось сообщение о выдвижении Бёрнса на пост главы ЦРУ.  

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя выдвижение Бёрнса, предположил, что Вашингтон продолжит политику сдерживания и противостояния в отношениях с Россией, передавал NEWS.ru. Парламентарий напомнил, что Байден на предвыборных выступлениях открыто называл РФ врагом США.

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