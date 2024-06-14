Байден объяснил условия соглашения по безопасности с Украиной Байден: США не отправят войска на Украину в рамках соглашения по безопасности

Фото: White House/Global Look Press

Джо Байден

Соединенные Штаты не будут посылать свои войска на Украину по условиям подписанных гарантий безопасности, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров. По его словам, Вашингтон сосредоточится на поставках оружия и боеприпасов.

Наша задача состоит в том, чтобы укрепить возможности Украины в части обороны и сдерживания. США намерены гарантировать, что у Украины будет и то, и другое — не посредством отправки наших сил, но путем поставок оружия и боеприпасов, — подчеркнул американский лидер.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что правительство США, несмотря на заключенный договор о гарантиях безопасности, скорее всего, не верит, что Украина будет существовать через 10 лет. По его мнению, именно по этой причине Белый дом дает Киеву щедрые обещания, осознавая отсутствие необходимости в их выполнении.

До этого представитель Белого дома Джон Кирби объявил, что президент Украины Владимир Зеленский и Байден намерены подписать соглашение о безопасности по итогам встречи в Италии. Договор не будет означать, что киевские власти смогут использовать силы США для ударов по России, констатировал он.