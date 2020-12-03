Байден объяснил травму ноги

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал конгресс за упоминание об освобождении соцсетей от ответственности, оставленное в проекте военного бюджета на 2021 финансовый год. Документ согласовали и сенат, и палата представителей.

При этом хозяин Белого дома подтвердил в Twitter, что заблокирует законопроект. Очень грустно за нашу страну. <...> Очень плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. Последний шанс это решить....