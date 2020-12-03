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Байден объяснил травму ноги

08:49, 04 декабря 2020
Джо Байден Джо Байден Фото: joebiden/instagam.com

Джо Байден, которого СМИ в США называют избранным президентом страны, заявил, что получил травму ноги при игре со своим псом Мейджором. По его словам, он погнался за животным и споткнулся о коврик.

Об этом 78-летний политик рассказал в интервью CNN.

Щенок бросил передо мной мячик. Я проходил по небольшому коридору по пути в спальню. Я схватил мячик, а он побежал. Я, шутя, побежал за ним и схватил за хвост. А потом он поскользнулся на коврике, и я споткнулся об этот коврик, — пояснил Байден.

Он добавил, что из-за травмы по совету врачей «чаще всего» носит специальный сапог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что инцидент произошёл 29 ноября. Первоначально в пуле Байдена сообщили о том, что у него вывих лодыжки. Когда вероятный будущий лидер США посетил ортопеда-травматолога, у него диагностировали растяжение правой конечности. Врач отметил, что судя по рентгеновским снимкам, перелома костей нет.

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