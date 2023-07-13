Байден объяснил, почему Украину не принимают в НАТО Байден: вступление Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне

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Джо Байден

Украина не может вступить в НАТО во время конфликта с Россией, поскольку это приведет к третьей мировой войне, заявил президент США Джо Байден, слова которого приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что присоединение Украины к Альянсу станет возможным после завершения боевых действий.

Никто не вступает в НАТО во время войны. Атака на страну НАТО означает участие в войне, в третьей мировой войне. Вопрос не в том, должны ли они вступать, а о том, когда они смогут вступить в НАТО, — сказал американский лидер.

Байден добавил, что конфликт на Украине вряд ли растянется на годы. По мнению хозяина Белого дома, Москва не станет продолжать спецоперацию так долго. Российское руководство в какой-то момент решит, что это невыгодно как с политической точки зрения, так и экономической, отметил он.

Байден также отметил, что считает Россию проигравшей стороной в противостоянии с Украиной.

Ранее сообщалось, что в совместном заявлении, которое было принято участниками саммита НАТО в Вильнюсе, говорилось о том, что будущее Украины — в Альянсе. Однако президента Владимира Зеленского не устроило итоговое коммюнике и он даже предпринял попытку уговорить союзников переписать документ. Он назвал абсурдным нежелание НАТО устанавливать временные рамки относительно членства страны в Альянсе. По словам Зеленского, это похоже на то, что участники Блока не готовы видеть Киев в своих рядах.

Зеленский также допустил, что Альянс пересмотрит свое решение в отношении Украины. По его словам, большинство членов НАТО настаивают на присоединении его страны к Блоку.