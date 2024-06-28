Байден объяснил, почему Трамп похож на бродячего кота Байден сравнил Трампа с бродячим котом из-за его нравственных принципов

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Дональд Трамп

У бывшего главы Штатов Дональда Трампа моральные принципы бродячего кота, заявил президент США Джо Байден во время первых предвыборных дебатов. В доказательство своих слов он привел историю с порноактрисой, с которой миллиардер, по некоторым данным, имел связь, передает телеканал CNN.

Сколько миллиардов долларов вы должны заплатить за гражданские штрафы, за то, что приставали к женщине на публике, за целый ряд вещей, за секс с порнозвездой, когда ваша жена была беременна? О чем вы говорите? У вас мораль как у бродячего кота, — сказал Байден.

Трамп в ответ опроверг интимную связь с порнозвездой. Миллиардер напомнил, что планирует обжаловать решение суда по этому делу.

Кроме того, он подчеркнул, что Байден — преступник, который «совершил ужасные вещи». Он рискует повторить судьбу своего сына Хантера, который является «осужденным уголовником очень высокого уровня», уверен политик.

Трамп, кроме того, обвинил Байдена в «позорной» политике. При его администрации Соединенные Штаты утратили международный престиж и уподобились «стране третьего мира», констатировал экс-глава страны.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш до этого допустил, что провал Байдена на предстоящих теледебатах с Трампом может подтолкнуть Демократическую партию к выбору нового кандидата. В качестве замены будет выдвинут губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом или глава Иллинойса Джей Роберт Прицкер, предположил журналист.