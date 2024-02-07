Байден обвинил Трампа в попытках заблокировать проект помощи Украине Байден: Трамп пытается остановить проект о помощи Украине и охране границы

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Экс-президент США Дональд Трамп «отчаянно» препятствует одобрению законопроекта о помощи Украине и охране американской границы, заявил действующий глава Штатов Джо Байден. Он уверен, его предшественник попросту не хочет решать проблему с мигрантами.

Бывший президент отчаянно пытается остановить этот законопроект. Потому что он не заинтересован в решении пограничной проблемы, — подчеркнул глава государства.

Ранее Байден за закрытыми дверями обматерил экс-главу Белого дома. Инцидент произошел из-за слов о муже бывшего спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Речь идет о неудачной шутке Трампа во время его выступления на митинге: предметом для насмешки со стороны экс-президента стало нападение на Пола Пелоси, которое произошло в 2022 году — мужчину избил молотком проникший в дом злоумышленник. Байден на фоне этого назвал Трампа «больным придурком».

Трамп в ответ на это указал, что Байден считает таковым не только его самого, но и всех его «гордых сторонников». Перед этим он пообещал в случае своего переизбрания на выборах в первую очередь закрыть границу страны и организовать массовую депортацию мигрантов, чтобы освободить Штаты от «миллиона нелегально проживающих людей».