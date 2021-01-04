Байден обвинил Трампа в нежелании работать

https://static.news.ru/photo/fc247772-4f09-11eb-97e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: shealah_craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

Избранный президент США Джо Байден, инаугурация которого назначена на 20 января, заявил, что действующий глава США Дональд Трамп не выполняет свои прямые обязанности.

Об этом он заявил на встрече со своими сторонниками, которая пошла 4 января в штате Джорджия, передаёт NBC News.

Я не знаю, зачем он хочет эту работу. Он не хочет работать, — сказал Байден о Трампе.

Он указал на то, что действующий президент прикладывает усилия к тому, чтобы оспорить результаты выборов, а не к борьбе с пандемией коронавируса.

Трамп до сих пор не признал своего поражения на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов, Трамп — 232. Результаты должен утвердить конгресс 6 января.

Как писал NEWS.ru, обнародование разговора Дональда Трампа с госсекретарём штата Джорджия, в котором хозяин Белого дома просил пересчитать голоса в свою пользу, хуже «Уотергейта». Об этом заявил журналист Карл Бернстайн, который в 1972 году был одним из авторов расследования, повлёкшего за собой Уотергейтский скандал и отставку президента Ричарда Никсона. Трамп просил Брэда Раффенспергера «найти» 11 780 голосов, которые помогли бы ему победить в Джорджии.