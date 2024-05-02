Байден обвинил союзника США в ксенофобии Байден внес Японию в список ксенофобов

Фото: Ron Sachs - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден назвал Японию ксенофобом из-за нежелания страны принимать мигрантов, пишет Bloomberg. По мнению американского лидера, в этот список также входят Россия и Китай.

Знаете, одна из причин, по которой наша экономика растет, — это вы и многие другие. Почему? Потому что мы приветствуем иммигрантов. Причина, подумайте об этом, почему Китай так сильно застопорился в экономическом плане? Почему у Японии проблемы? Почему Россия, почему кто-либо? Поскольку они ксенофобы, им не нужны иммигранты, — сказал Байден на встрече с донорами азиатского происхождения.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что усилия администрации Байдена и Демократической партии в вопросах миграционной политики направлены на то, чтобы изменить баланс сил на предстоящих выборах главы государства. Он отметил, что сейчас при переписи населения учитываются все жители округа независимо от гражданства.

Маск также ответил на слухи о том, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп встретился с ним для обсуждения финансирования предвыборной кампании. Бизнесмен заявил, что не спонсирует ни одного из кандидатов в президенты США. При этом он не дал четкого ответа на вопрос, кого он поддерживает на грядущих выборах.