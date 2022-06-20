Байден обвинил Россию в рекордном росте числа беженцев в мире

Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден выразил мнение, что из-за специальной военной операции, которую Россия развернула на территории Украины, число беженцев во всем мире достигло рекордного уровня, сообщается на сайте Белого дома. Он отметил, что более 100 млн человек вынуждены были покинуть свою страну, чего не было никогда в истории.

Мы в последнее время достигли мрачного этапа: согласно [данным] Агентства ООН по делам беженцев, более 100 млн человек сейчас являются принудительно перемещенными лицами — больше, чем когда-либо в истории, — говорится в заявлении.

Байден отметил, что Вашингтон является примером для других стран, так как смог принять более 80 тысяч афганцев в стране за последний год и взять на себя обязательства предоставить временное убежище десяткам тысяч украинцев.

Ранее стало известно, что сотни украинских семей остались без крова в Англии, прибыв в страну по визам, которые предусматривают обеспечение их жильем. К настоящему времени за помощью в связи с отсутствием жилья обратились как минимум 180 одиноких совершеннолетних украинцев и 480 семей с детьми.

Психолог Алексей Агапов в беседе с NEWS.ru предположил, что беженцы с Украины через год начнут скучать по своей стране и попробуют вернуться. По его мнению, именно столько времени может понадобиться для «принятия новой реальности».