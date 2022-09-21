Байден обвинил Россию в продовольственном кризисе Байден заявил, что Россия пытается свалить вину за продовольственный кризис на санкции

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Президент США Джо Байден, выступая с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что Россия пытается свалить вину за продовольственный кризис на санкции. Американский лидер добавил, что необходимо продлить действие зерновой сделки по вывозу продовольствия с территории Украины и призвал все государства не ограничивать его экспорт.

Я хочу совершенно четко расставить точки над i. Наши санкции предусматривают, что Россия может экспортировать продовольствие и удобрения, тут нет никаких ограничений. Именно война России усугубляет ситуацию с дефицитом продовольствия и отсутствием продовольственной безопасности. Я признателен ООН и генсекретарю за ведущую роль. Создан механизм по экспорту зерна из Черноморских портов Украины, которые Россия блокировала долгие месяцы. Мы должны делать все, чтобы договоренность продолжала действовать. Нам нужно кормить мир, — заявил Байден.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз. По его словам, Москва сделала все, чтобы сырье покинуло украинские порты и интересы голодающих стран были обеспечены. Глава государства сообщил о необходимости задуматься над ограничением вывоза зерна по этому маршруту.