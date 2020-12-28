Байден обвинил Пентагон в препятствиях при передаче полномочий

https://static.news.ru/photo/60cfe4d8-494f-11eb-9537-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org /David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0,

Избранный президент США Джо Байден обвинил руководство Пентагона в создании помех при передаче полномочий его администрации. Об этом новый глава государства заявил на выступлении в Уилмингтоне штате Делавер.

Говоря о процессе передачи полномочий, Байден отметил, что некоторые ведомства оказали его команде «образцовое содействие».

В других, в первую очередь в Министерстве обороны, мы столкнулись с помехами со стороны политического руководства ведомства, — приводит цитату из выступления ТАСС.

По словам демократа, многим ведомствам, которые «жизненно важны» с точки зрения безопасности, был нанесён «громадный ущерб». И многие «опустошены» в плане персонала, возможностей и «морального духа».

Байден добавил, что его администрация займётся модернизацией приоритетов в сфере обороны, чтобы суметь противостоять «стратегическим вызовам» России и Китая.

Накануне портал Axios сообщил , что Пентагон прекратил взаимодействие с представителями нового американского лидера по указанию исполняющего обязанности Минобороны Криса Миллера. При этом причину такого распоряжения пояснить никто не мог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители американского военного ведомства в тайне от действующего главы государства Дональда Трампа обсуждают план действий на случай решения президента ввести военное положение до инаугурации 20 января избранного лидера США Джо Байдена, утверждают журналисты.