16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Байден обвинил Пентагон в препятствиях при передаче полномочий

23:58, 28 декабря 2020
Фото: ru.wikipedia.org /David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0,

Избранный президент США Джо Байден обвинил руководство Пентагона в создании помех при передаче полномочий его администрации. Об этом новый глава государства заявил на выступлении в Уилмингтоне штате Делавер.

Говоря о процессе передачи полномочий, Байден отметил, что некоторые ведомства оказали его команде «образцовое содействие».

В других, в первую очередь в Министерстве обороны, мы столкнулись с помехами со стороны политического руководства ведомства,приводит цитату из выступления ТАСС.

По словам демократа, многим ведомствам, которые «жизненно важны» с точки зрения безопасности, был нанесён «громадный ущерб». И многие «опустошены» в плане персонала, возможностей и «морального духа».

Байден добавил, что его администрация займётся модернизацией приоритетов в сфере обороны, чтобы суметь противостоять «стратегическим вызовам» России и Китая.

Накануне портал Axios сообщил, что Пентагон прекратил взаимодействие с представителями нового американского лидера по указанию исполняющего обязанности Минобороны Криса Миллера. При этом причину такого распоряжения пояснить никто не мог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители американского военного ведомства в тайне от действующего главы государства Дональда Трампа обсуждают план действий на случай решения президента ввести военное положение до инаугурации 20 января избранного лидера США Джо Байдена, утверждают журналисты.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео