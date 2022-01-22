Байден обсудил Россию с командой по национальной безопасности

Президент США Джо Байден обсудил со своей командой по национальной безопасности Россию и ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома. Там отметили, что американскому лидеру доложили о текущем состоянии дел на российско-украинской границе. Некоторые участники встречи присутствовали на ней виртуально.

Байден встретился с представителями команды по нацбезопасности лично и виртуально в Кэмп-Дэвиде, чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия РФ в отношении Украины, — сообщил пресс-пул Белого дома.

В ходе мероприятия Байдену сообщили о текущем состоянии операции войск РФ на границе с Украиной. Также собравшиеся обсудили продолжение усилий по деэскалации ситуации и предпринимаемые в этой связи дипломатические меры. Не были оставлены без внимания и возможные последствия для РФ в случае вторжения на Украину.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Вашингтон готов принять пакет с небывалыми ранее санкциями. Среди них отключение России от SWIFT, а также запрет российским банкам на операции с долларом.