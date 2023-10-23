Байден обсудил палестино-израильский конфликт с главами пяти стран Байден обсудил конфликт на Ближнем Востоке с главами Италии и Франции

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Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с лидерами Франции, Германии, Италии, Канады и Великобритании, сообщила пресс-служба Белого дома. По данным резиденции американского главы, главной темой обсуждения стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке.

Байден провел телефонные переговоры с премьером Канады Джастином Трюдо, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, — отметили в пресс-службе.

Ранее Байден заявил журналистам, что общается с властями Израиля по поводу даты начала наземной операции в секторе Газа. Таким образом он ответил на вопрос о том, убеждает ли Вашингтон к отсрочке действий на земле анклава.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Байден положительно ответил на вопрос журналиста о том, следует ли Израилю отложить наземную операцию в анклаве до тех пор, пока не будет освобождены большинство мирных граждан, захваченных в плен представителями движения ХАМАС. После этого в Белом доме уточнили, что президент ослышался и ответил только на вторую часть вопроса, выразив желание освободить как можно больше заложников.