Байден обозначил главную террористическую угрозу США

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Президент США Джо Байден назвал главную террористическую угрозу страны. По его словам, основной проблемой являются белые расисты.

Давая интервью, американский лидер отметил, что именно белые расисты и члены ку-клукс-клана являются «самыми опасными людьми в США». Байден добавил, что за время своего правления сосредоточится на борьбе с таким радикальным движением.

Я позабочусь о том, чтобы моё Министерство юстиции и его отдел по гражданским правам обратили пристальное внимание именно на этих людей, — сказал глава Белого дома.

Политик подчеркнул, что сторонники этих взглядов «душевнобольные и опасные люди». Он добавил, что новая администрация изучит влияние бывших военных и полицейских на рост популярности этого движения. О дальнейших планах президент США не сообщал, передаёт CNN.

Ранее NEWS.ru писал, что президента США Джо Байдена пригласили в Нигерию и предложили жениться на одном из местных жителей. Так общественные деятели страны отреагировали на желание американского лидера защищать и продвигать права ЛГБТ-сообщества по всему миру.

4 февраля Джо Байден подписал меморандум, согласно которому правительственным агентствам США было поручено «увеличить существующие усилия по борьбе с криминализацией иностранными правительствами статуса или действий ЛГБТ+», в том числе путём экономических санкций и ограничений в выдаче виз.