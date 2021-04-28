Байден обозначил главную террористическую угрозу для США

https://static.news.ru/photo/d3bc492e-998a-11eb-98ea-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Главная террористическая угроза для США исходит изнутри страны и создают её белые расисты. Об этом говорится в тексте речи американского президента Джо Байдена перед членами обеих палат конгресса, которую распространил Белый дом.

Мы не будем игнорировать то, что установили наши собственные спецслужбы: самая смертоносная террористическая угроза для родины сегодня исходит от терроризма, поддерживающего превосходство белой расы, — заявил Байден.

Он также отметил, что Штаты останутся настороже в отношении любых угроз для страны, откуда бы они ни исходили. Президент также упомянул в своей речи запрещённые в России организации «Аль-Каида» и «Исламское государство», чьё присутствие сохраняется в Йемене, Сирии, Сомали, странах Африки, Ближнего Востока и в других регионах.

Ранее Байден также призвал свою администрацию ужесточить борьбу с внутренним экстремизмом и оценить риски, которые несёт это явление, в связи с беспорядками, произошедшими в Конгрессе США в начале года.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен обсудить ситуацию вокруг Украины на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.