Байден обошёл Трампа на голосовании выборщиков

https://static.news.ru/photo/afb1dee8-3e38-11eb-b643-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Zenner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коллегии выборщиков Соединённых Штатов начали отдавать свои голоса на президентских выборах. Республиканец Джо Байден обошёл по числу полученных голосов своего оппонента Дональда Трампа.

Он получил 131 голос выборщиков, тогда как действующий глава государства — 56 голосов, передаёт CNN.

За демократа голоса отдали Пенсильвания (20 голосов выборщиков), Нью-Йорк (29 голосов), Коннектикут (7 голосов), Делавэр (3 голоса), Иллинойс (20 голосов), Джорджия (16 голосов), Невада (6 голосов), Мэриленд (10 голосов), Виргиния (13 голосов), Вермонт (3 голоса) и Нью-Гэмпшир (4 голоса).

За Трампа отдали голоса выборщики Арканзаса (6), Индианы (11), Айовы (6), Миссисипи (6), Оклахомы (7), Теннесси (11) и Южной Каролины (9).

Выборщики в ряде штатов США на восточном побережье приступили к работе в 10:00 по местному времени (18:00 мск). Как ожидается, они определят того, кто станет новым президентом Соединённых Штатов.

Как правило, результаты становятся известны в тот же день благодаря федеральным СМИ. Конгресс утвердит окончательные результаты лишь 6 января. Самое позднее заседание выборщиков стартует на Гавайях — в 19:00 (03:00 мск).

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не оглашены. Предполагается, что победу одержал Джо Байден, но действующий президент США Дональд Трамп отказывается признавать поражение. Он утверждает, что результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированы, и пытается оспорить их в судебном порядке. Его команда подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности незаконным администрация Трампа считает голосование по почте.

Согласно предварительным данным, Байден набрал 306 выборщиков против 232 у Трампа, писал NEWS.ru.