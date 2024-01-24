Байден обошел соперников на праймериз без участия в выборах AP: Байден победил в праймериз в Нью-Гэмпшире при отсутствии в бюллетенях

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Джо Байден

Президент Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии в Нью-Гэмпшире, сообщил журналист Associated Press Уилл Вайссерт. По его данным, при этом имени главы Белого дома даже не было в бюллетенях.

Президент Джо Байден выиграл во многом символические праймериз Демократической партии в Нью-Гэмпшире во вторник, одержав победу необычным голосованием после того, как он отказался участвовать в предвыборной кампании или участвовать в голосовании штата, — отметил Вайссерт.

По словам журналиста, американский лидер легко обошел своих соперников Дина Филлипса и Марианну Уильямсон. Победа Байдена, продолжил Вайссерт, укрепила его позиции и повысила шансы на выдвижение на президентские выборы от Демократической партии.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о своей победе на праймериз республиканцев в штате Нью-Гэмпшир. Его конкурент в предвыборной гонке экс-постпред США при ООН Никки Хейли поздравила политика с выигрышем. Хейли отметила, что экс-глава государства действительно заслужил эту победу и она «хочет это признать».

Байден выразил мнение, что Трамп будет выдвинут в качестве основного кандидата на пост главы государства от Республиканской партии на грядущих выборах. Демократ подчеркнул, что на выборах 2024 года ставки будут высоки как никогда.