Байден обогнал Трампа на выборах в штате Мичиган

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обошёл на выборах в штате Мичиган республиканца Дональда Трампа. Регион — один из тех, где до последнего нет понимания итогового результата. Он даёт кандидату 16 голосов выборщиков.
Байден набирает 49,4%, Трамп — 49,1%, передаёт телеканал Fox News. Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Трамп, и Байден уверены в своей победе. При этом Байден имеет перевес по числу голосов выборщиков — 238 против 213. Для избрания президентом кандидат должен набрать 270 голосов.