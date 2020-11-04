Байден обогнал Трампа на выборах в штате Мичиган

Спецслужбы Соединённых Штатов Америки пока не зафиксировали никаких признаков масштабного вмешательства хакеров в ход голосования на выборах президента США, передают местные СМИ со ссылкой на руководителя Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) Криса Кребса.

После нескольких лет планирования и опасений, в день выборов в 2020 году не было замечено никаких крупных кибератак <...> Я думаю, что вы видите результат трёх с половиной лет активного...