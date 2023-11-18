Байден обескуражил Си Цзиньпина внезапным рукопожатием Байден надавил на Си Цзиньпина и пожал ему руку на саммите АТЭС

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Джо Байден и Си Дзинпин

Президент США Джо Байден поставил в неловкое положение председателя КНР Си Цзиньпина, внезапно вскочив со своего места и протянув ему руку. Инцидент произошел на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Калифорнии. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева, видно, что американский лидер смутил своего китайского коллегу.

Новый казус случился с Байденом после окончания пленарного заседания саммита АТЭС. На кадрах видно, как Байден, надавив на плечо Си Цзиньпина, заставляет его обернуться и встать для рукопожатия.

Байден регулярно попадает в неловкие ситуации. Ранее сообщалось, что главам делегаций Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пришлось ждать появления президента США Джо Байдена на заключительном заседании саммита в Сан-Франциско. Американский лидер появился в зале под звучавшие фоном крики чаек и музыку.

До этого стало известно, что американский лидер смутил главу Индонезии Джоко Видодо, внезапно протянув ему руку. Инцидент произошел после групповой фотосессии с главами делегаций. Когда участники саммита начали расходиться, американский лидер внезапно повернулся к индонезийскому коллеге и начал с ним здороваться. Произошедшее попало в объектив камер.