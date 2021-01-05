Байден выдвинул на пост генпрокурора судью Меррика Гарланда

https://static.news.ru/photo/4a0bc196-50f1-11eb-bd97-fa163e074e61_660.jpg Меррик Гарланд Фото: Ron Sachs/dpa/Global Look Press

Избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост генпрокурора страны главного судью апелляционного суда округа Колумбия Меррика Гарланда.

Об этом говорится в заявлении офиса избранного главы государства, передаёт РИА Новости. Согласно ему, также на должность заместителя генпрокурора США была номинирована Лайза Монако.

Сегодня избранный президент Джо Байден объявил о ключевых номинациях в Минюст, — говорится в документе.

Меррик Гарланд известен прежде всего тем, что в Верховный суд его ранее выдвигал экс-президент США Барак Обама, однако Республиканская партия отказалась даже рассматривать его кандидатуру. Это произошло в 2016 году — последний год президентства Обамы. В Штатах генпрокурор является главой Министерства юстиции и при этом параллельно занимается координацией некоторых спецслужб, в том числе ФБР.

7 января Конгресс США на совместном заседании обеих палат утвердил победу демократа Джо Байдена на выборах президента страны. Так, за него проголосовали 306 выборщиков, тогда как за действующего президента Дональда Трампа — 232.

При этом конгресс собирался для утверждения итогов выборов уже 6 января. Сделать это помешали сторонники действующего главы страны Дональда Трампа, собравшиеся у Капитолия и ворвавшиеся в здание конгресса, где проходило заседание.

Конгрессменов пришлось срочно эвакуировать, а в это время на ступенях здания протестующие вступили в схватку с полицейскими. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Ранее NEWS.ru писал о том, что как минимум четыре сотрудника администрации президента США Дональда Трампа подали в отставку после протестов в Вашингтоне.