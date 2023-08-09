Байден неожиданным образом подарил России козырь Сенатор Баррассо: Байден помог России блокировкой добычи урана в Аризоне

Фото: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Решение президента США Джо Байдена назвать национальным памятником земли в американской Аризоне, где добывается уран, навредит стране и поможет России, считает сенатор-республиканец от Вайоминга Джон Баррассо. Его слова о помощи хозяина Белого дома «врагам» приводятся на сайте сената.

Байден 8 августа объявил национальным памятником почти миллион акров земель коренных народов в районе парка Большой каньон. Это решение блокирует возможность вести разработку местных урановых месторождений.

Президент Байден снова помогает нашим врагам, отказывая американцам в доступе к необходимым нам ресурсам. В настоящее время мы импортируем из России в три раза больше урана, чем производим, — пояснил Баррассо.

Политик указал на то, что законодатели США выступили за увеличение внутреннего производства урана, чтобы «исключить нашу зависимость от России». Несмотря на это, Байден заблокировал «доступ к ключевым месторождениям американского урана и других важных полезных ископаемых». Этот шаг предпринят, чтобы удовлетворить свой «левый» электорат, отметил сенатор, добавив, что таким неожиданным образом Байден подарил России козырь.

Ранее Джо Байден пошутил, что ему известно, как ощущает себя человек, списанный со счетов из-за возраста. Слова главы американского государства прозвучали в ходе встречи с игроками бейсбольного клуба «Хьюстон Астрос», победившего в прошлогодней мировой серии. Байден затронул тему возраста, говоря о менеджере команды, 74-летнем Дасти Бейкере, отметив, что это непросто, когда люди списывают тебя со счетов.