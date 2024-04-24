Байден не удержался от упоминания Путина на очередном брифинге Байден заявил, что США не склонятся перед Путиным и Россией

Фото: Democratic National Convention v/Global Look Press

Джо Байден

Соединенные Штаты ни перед кем не будут склоняться, заявил в ходе пресс-конференции, посвященной подписанию пакета мер по помощи союзникам, президент Джо Байден. Он отдельно подчеркнул, что Вашингтон не склонится перед российским лидером Владимиром Путиным. Трансляция выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Америка поддерживает наших друзей. Мы выступаем против диктаторов. Мы ни перед кем не склонимся, точно не перед Владимиром Путиным, — заявил Байден.

Американский президент также повторил тезис о том, что Россия якобы планирует агрессивные действия в отношении стран Североатлантического альянса. Байден выразил уверенность, что это произойдет «после Украины».

Действующий хозяин Белого дома уже неоднократно позволял себе резкие высказывания в отношении Владимира Путина. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предположил, что подобные выражения Байдена демонстрируют бессилие Соединенных Штатов. По его мнению, администрация США терпит одно фиаско за другим и посредством агрессивной риторики выражает свое недовольство этим фактом.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что столь недипломатическое поведение не может красить главу государства. Он указал, что вряд ли Соединенные Штаты могут гордиться лидером, который позволяет себе оскорблять коллег.